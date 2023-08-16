"Аль-Наср" нашел нового звездного партнера для Роналду

Голкипер английского "Ливерпуля" и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации Footmercato, в услугах 30-летнего вратаря заинтересован "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Отмечается, что саудовский клуб пока не делал официального предложения по Алисону, однако представители "Аль-Насра" прорабатывают потенциальную сделку. Сам бразилец заинтересован в смене клуба в текущее трансферное окно и готов рассмотреть любые предложения.

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В сезоне-2022/23 Бекер провел 47 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах. Контракт вратаря с мерсисайдцами действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о желании нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха перейти в клуб из Саудовской Аравии уже этим летом. Бывшие партнеры Салаха по линии атаки в "Ливерпуле" Садио Мане и Роберто Фирмино этим летом перешли в саудовские клубы: сенегалец стал игроком "Аль-Насра", а бразилец подписал контракт с "Аль-Ахли".

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