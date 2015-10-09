Абат Аймбетов остался без клуба перед новым сезоном

Казахстанский нападающий Абат Аймбетов стал свободным агентом после завершения сотрудничества с румынским "Петролулом", передают Vesti.kz.

Контракт с "Петролулом" завершён

Портал Transfermarkt обновил профиль 30-летнего форварда. С 1 июля 2026 года Аймбетов числится в статусе свободного агента, а его последним клубом указан румынский "Петролул".

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость казахстанского футболиста составляет 250 тысяч евро.

Полгода в чемпионате Румынии

Аймбетов присоединился к "Петролулу" в феврале 2026 года. За это время он принял участие в восьми матчах чемпионата Румынии, в которых забил один мяч.

Теперь нападающий находится в поисках новой команды перед стартом сезона-2026/27.

За национальную сборную Казахстана Аймбетов провел 45 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей.

До переезда в Румынию форвард также выступал за турецкий "Адана Демирспор", а в Казахстане защищал цвета "Кайрата", "Актобе" и "Астаны".

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