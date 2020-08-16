Казахстанец Вороговский дебютировал с победы в высшей лиге Бельгии и помог клубу выйти на первое место

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
дебютировал за "Беерсхот
" в высшей лиге Бельгии, передает корреспондент Vesti.kz
.
Это случилось в домашней игре второго тура с "Зюлте-Варегемом
" - 3:1. Победу "Беерсхоту" принесли гол марокканца Тарика Тиссудали
на 32-й минуте и дубль австрийца Рафаэля Хольцхаузера
, отличившегося
на 68-й и 87-й, а у гостей единственный мяч провел англичанин Саидо Берахино
на 57-й.
Во втором тайме матч прерывался из-за сильного дождя и ветра. Команды уходили в раздевалку, но затем вернулись на поле.
В этом матче Вороговский вышел в стартовом составе и отыграл без замены. Его клуб с шестью очками вышел на первое место и опережает по разнице мячей "Шарлеруа", а "Зюльте-Варегем", потерпевший второе поражение и идущий 16-м из 18 команд.
В следующем туре "Беерсхот" 23 августа в гостях встретится с "Брюгге", который в прошлом сезоне, завершенном досрочно, был признан чемпионом и получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.
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В прошлом сезоне "Беерсхот" стал чемпионом
первой лиги, победив "Левен" - 1:0, 4:1. До второго матча оба клуба были переведены в высший дивизион из-за расширения лиги до 18 команд.
24-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт
с клубом еще на один сезон.
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