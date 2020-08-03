Футболист сборной Казахстана стал чемпионом Бельгии

Футбольный клуб "Беерсхот"
, за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
, стал чемпионом первого дивизиона Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Беерсхот" завоевал титул, победив "Левен" в ответном матче со счетом 4:1. Вороговский вышел на поле на 63 минуте.
В первой игре "Беерсхот" победил со счетом 1:0.
Добавим, что в двухматчевом противостоянии "Беерсхота" и "Левена" должен был определиться клуб, который выйдет в высший дивизион Бельгии. Но в связи с расширением чемпионата оба клуба пошли
на повышение в классе.
23-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт
с клубом еще на один сезон.
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