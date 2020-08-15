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"Аршавин много "пихал", но многое и дал". Вороговский - о карьере в Бельгии, Вагнере и шансах "Кайрата" в Лиге Европы

Казахстанец высказался о своем нынешнем и бывшем клубах.

"Аршавин много "пихал", но многое и дал". Вороговский - о карьере в Бельгии, Вагнере и шансах "Кайрата" в Лиге Европы
Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский в интервью Youtube-каналу Sports True рассказал, как он оценивает свое положение в "Беерсхоте", что думает о переходе Вагнера Лава в "Кайрат" и каковы перспективы алматинского клуба в еврокубках. 

- Ян, у вас, в "Беерсхоте", учитывая такое время не появилось должности парикмахера?
- Нам повезло, у нас в команде есть игрок, он меня все это время нас стрижет, раз пять уже наверное было. У него целый набор есть, красиво все делает и бесплатно.

- 24 года - это молодой возраст или уже можно сказать, что ты взрослый игрок?
- Это переходной возраст, уже нет поблажек, как к молодому, ты уже должен все уметь.

- Ты чувствуешь себя игроком основного состава?
- Сейчас пока нет. В прошлом сезоне да, я играл в основе, потом случились травмы. Буду работать, стараться.

- Вагнер Лав в "Кайрате", как ты к этому относишься?
- Это крутое событие, большой игрок. На примере того же Аршавина, у него вторая молодость произошла, с Вагнером может быть также. Это реклама нашего чемпионата, да и для игроков интересно посмотреть на его уровень. У Вагнера есть чему поучиться, как и того же Аршавина. Да, Андрей много "пихал", но он и многое дал нам.

- Что ты думаешь о сопернике "Кайрата" в квалификации Лиге Европы?
- Уверен, что "Кайрат" пройдет дальше, несмотря на отсутствие игровой практики. Шпилевский и тренер по физподготовке Пападопулос конкретно подготовят команду.



Напомним, Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В дебютном сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон. В новом сезоне "Беерсхот" выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.

"Кайрат" 27 августа примет армянский "Ноа" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы. Победитель определится по итогам одной игры. 

 

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Метки:
Кайрат ФК Лав Вагнер Аршавин Андрей Вороговский Ян Бельгия Лига Европы Сборная РК по футболу Бразилия

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