"Я видел твои слезы". Давид Лория обратился к капитану сборной Казахстана после вылета с Евро-2022 по футзалу

Бывший голкипер национальной команды Давид Лория поддержал вратаря сборной Казахстана по футзалу Лео Игиту после поражения в 1/4 финала Евро-2022. Лория обратился к коллеге, опубликовав пост в Instagram.

"Я видел твои слезы после матча. Ты искренний и настоящий. Ты великий вратарь. Даже в 35 лет.

Возраст - всего лишь цифра в паспорте. Ты молод, пока в тебе есть жажда победы. Поэтому ты еще много чего выиграешь. Спасибо за твое отношение к игре, сборной и стране!" - написал Лория.

Напомним, Казахстан не смог выйти в полуфинал турнира. В матче 1/4-й подопечные Кака проиграли Украине со счетом 3:5. В этом матче Пауло Рикардо Кака не смог рассчитывать на дисквалифицированных в игре с Италией Эдсона и Тайнана.