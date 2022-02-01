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"Я видел твои слезы". Давид Лория обратился к капитану сборной Казахстана после вылета с Евро-2022 по футзалу

"Я видел твои слезы". Давид Лория обратился к капитану сборной Казахстана после вылета с Евро-2022 по футзалу
©КФФ
Новости спорта Футзал

Бывший голкипер национальной команды Давид Лория поддержал вратаря сборной Казахстана по футзалу Лео Игиту после поражения в 1/4 финала Евро-2022. Лория обратился к коллеге, опубликовав пост в Instagram.

"Я видел твои слезы после матча. Ты искренний и настоящий. Ты великий вратарь. Даже в 35 лет.

Возраст - всего лишь цифра в паспорте. Ты молод, пока в тебе есть жажда победы. Поэтому ты еще много чего выиграешь. Спасибо за твое отношение к игре, сборной и стране!" - написал Лория.

"Тяжело проигрывать так". Игита прокомментировал вылет сборной Казахстана с Евро-2022 по футзалу


Напомним, Казахстан не смог выйти в полуфинал турнира. В матче 1/4-й подопечные Кака проиграли Украине со счетом 3:5. В этом матче Пауло Рикардо Кака не смог рассчитывать на дисквалифицированных в игре с Италией Эдсона и Тайнана.

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Метки:
Лория Давид Казахстан Сборная РК по футзалу Евро по футзалу

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