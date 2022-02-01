"Тяжело проигрывать так". Игита прокомментировал вылет сборной Казахстана с Евро-2022 по футзалу

Капитан сборной Казахстана по футзалу Игита прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы, сообщает сайт УЕФА.

"Тяжело проигрывать так. Мне 35, и я через многое прошел в своей жизни, но, с другой стороны, я счастлив, что до сих пор испытываю такие чувства после стольких лет карьеры. Мне очень грустно, потому что мы так много работали. Моя карьера подходит к концу, но я очень хочу выиграть этот турнир. Мы всегда стараемся показывать свою лучшую игру, чтобы мир увидел, что мы сильно прибавили.

Это очень болезненное поражение, но мы знали, что Украина - очень крепкая команда. Мы готовились к этому матчу на пределе, но пропустили, и нам стало сложнее. Нам не хватало важных игроков, но наши поздравления Украине. Мы же постараемся сосредоточиться на нашей следующей цели. Жизнь продолжается", - сказал Игита.

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Напомним, Казахстан не смог выйти в полуфинал турнира. В матче 1/4-й подопечные Кака проиграли Украине со счетом 3:5. В этом матче Пауло Рикардо Кака не смог рассчитывать на дисквалифицированных в игре с Италией Эдсона и Тайнана.