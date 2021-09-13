Видеообзор матча, или как Казахстан разгромил Коста-Рику на старте ЧМ по футзалу

Предлагаем вашему вниманию видеообзор стартового матча сборной Казахстана по футзалу на чемпионате мира.

Как сообщают Vesti.kz, на турнире, проходящем в Литве, подопечные Кака встречались с Коста-Рикой и одержали разгромную победу со счетом 6:1.

В составе команды дубль оформил Тайнан, также голами отметились Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Жуниор и Биржан Оразов.

Следующий матч в рамках группы А сборная Казахстана проведет 15 сентября против Литвы.

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