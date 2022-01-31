"Украина никогда не сдается". Тренер сборной Казахстана сделал заявление на матч 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака высказался о предстоящем матче против Украины в рамках 1/4 финала Евро-2022, сообщает сайт УЕФА.

Отметим, что в предстоящей встрече Кака не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Тайнана и Эдсона, а также на травмированного Азата Валиуллина.

"Мы знаем, что Украина никогда не сдается. Они надежны в обороне и пропускают совсем мало мячей. Эта команда также очень сильна физически. В общем, легко не будет ни нам, ни им", - отметил Кака.

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Матч Казахстан - Украина пройдет в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

В случае победы команда Кака в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Грузия.