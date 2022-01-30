Тренер сборной Украины по футзалу высказался о победе над Казахстаном

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко оценил шансы своей команды перед четвертьфинальной встречей чемпионата Европы против Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

- В четвертьфинале сборная Украины встретится с Казахстаном. Не жалеете ли вы, что не получилось провести спарринги с этой командой в преддверии Евро в Буче?

- Здесь двоякие ощущения. Если бы мы сыграли с Казахстаном, может быть, лучше бы подготовились, у нас была бы лучшая реализация. Но это только догадки. Кроме того, соперник мог нас лучше изучить, впрочем, как и мы его.

Сейчас трудно сказать, хорошо или плохо, что спарринги не прошли. Главное, что мы прошли в следующий раунд. Будем готовиться к игре.

- Каковы ваши ожидания от встреч с казахстанцами?

- На Евро-2022 и так не было легких игр со всеми командами, что уж говорить о четвертьфинале. Казахстан не нужно представлять - команда мирового уровня, которая практически всегда находится в призах на разных форумах. Будем готовиться и стараться одержать победу, на другое мы не согласны.

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Встреча пройдет в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

Напомним, что в предстоящем матче казахстанской команде не смогут помочь Тайнан и Эдсон, получившие вторые предупреждения на турнире в игре с Италией. Все желтые карточки "сгорят" после 1/4 финала. В случае победы подопечные Пауло Рикардо Кака в полуфинале встретятся с победителем пары Россия - Грузия.