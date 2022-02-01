Уедет в топ-клуб? Как игроку сборной Казахстана удалось стать звездой на Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу вылетела в четвертьфинале чемпионата Европы, но традиционно оставила яркий след благодаря своей игре. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о восхождении нового лидера нашей команды Биржана Оразова.

Многофункциональность

С приходом Кака индивидуальный прогресс Оразова и Даурена Турсагулова впечатлял с каждым годом, и сейчас мы видим игроков абсолютно европейского уровня. Оразов превратился в настоящего атлета, который при этом не потерял скорость и резкость.

На Евро-2022 Оразов продемонстрировал, насколько многообразен арсенал его умений. Завершить атаку как классический столб, разогнать контратаку, отработать в обороне - Оразов отражает в себе игру универсала. Ко всем этим навыкам добавился опыт и хладнокровие. Биржан уже прошел со сборной три больших турнира, плюс отыграл в решающих стадиях Лиги чемпионов. Его действия доведены до автоматизма, а характер и природные данные позволяют быть одним из самых востребованных и стабильных игроков на площадке (в среднем Оразов проводил на паркете 27-28 минут за матч).

"Его лидерские способности органично проявляются, Биржан делает все для того, чтобы играть хорошо, и это автоматически трансформирует его в одного из лидеров. Это не зависит от голов", - так описывал игру Оразова на Евро-2022 Пауло Рикардо Кака.

Тренерская работа

Сам Биржан признает, что Кака действительно оказал решающее влияние на его рост: "Вклад Кака очень большой, он как тренер очень опытный. Он на каждую мелочь обращает внимание. Среди тренеров, с которыми я работал, Кака - самый сильный".

Благодаря ежедневной работе с бразильским специалистом Оразов и Турсагулов вышли на совершенно иной уровень в плане тактики, подготовки и даже психологии. Они стали проводниками идей тренера на площадке. Даже европейские эксперты по матчам "Кайрата" заметили, насколько гармонично казахстанцы выглядели вместе с бразильской частью игроков.

Амбиции

Пожалуй, столь мощный, продуктивный и высококачественный футзал на длинной дистанции против классных соперников Оразов никогда не показывал. Евро-2022 окончательно укрепил его статус большого игрока даже в мировых масштабах.

Еще до Евро к Биржану был конкретный интерес со стороны европейских клубов, а теперь он будет лишь увеличиваться. Игрок не скрывает, что хотел бы попробовать себя в зарубежном чемпионате. Его возможный трансфер станет еще одним сигналом для молодого поколения, что в футзале есть будущее, есть высокие контракты и есть шанс стать заметным не только в рамках "Кайрата".

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