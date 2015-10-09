Тренер соперника "Семея" раскрыл секрет камбэка с 0:3 в Лиге чемпионов

Главный тренер польского "Пьяста" Жуарес де Соуза подвел итоги первого матча плей-офф футзальной Лиги чемпионов с казахстанским "Семеем", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Семее и завершилась со счётом 3:3. При этом по ходу игры казахстанский клуб вёл с преимуществом в три мяча, но позволил сопернику отыграться.

"Я не считаю, что "Семей" был сильнее нас. Да, единственный гол в первом тайме забил "Семей", но я думаю, команды были равны. Если бы кто-то был сильнее, то игра была бы не ничейной. Обе команды имели хорошие моменты и играли хорошо.

В целом, команда долго не проигрывала и считалась топ-5 по игре в защите. В этой игре были невынужденные, не свойственные ошибки. В прошлом году мы не проигрывали 10 месяцев.

Ключевой момент — это игра через голкипера. Мы не старались закидывать мяч вперёд, играли через розыгрыши. Мы старались разыгрывать не спеша и до верного момента", - цитирует Соузу Meta-ratings.kz.