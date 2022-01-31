Тренер сборной Украины оценил уровень Казахстана перед матчем за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2022 против команды Казахстана, сообщает сайт УЕФА.

Для сборной Украины это пятый подряд выход в четвертьфинал континентального турнира. Во всех случаях ближайший соперник казахстанцев неизменно проигрывал.

"О сборной Казахстана вряд ли можно сказать что-то новое. Это команда мирового класса, которая практически всегда участвует в решающих стадиях крупных турниров", - заявил Косенко.

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Матч Казахстан - Украина пройдет в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Напомним, что в предстоящем матче казахстанской команде не смогут помочь Тайнан и Эдсон, получившие вторые предупреждения на турнире в игре с Италией. Все желтые карточки "сгорят" после 1/4 финала. В случае победы команда Пауло Рикардо Кака в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Грузия.