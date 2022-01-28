Как сборной Казахстана выйти в плей-офф Евро-2022 по футзалу. Все расклады

Сегодня, 28 января, сборная Казахстана проведет заключительный матч на групповом этапе Евро-2022 по футзалу. Корреспондент Vesti.kz перечисляет расклады, благодаря которым команда Пауло Рикардо Кака имеет шанс продолжить борьбу в плей-офф турнира.

Перед заключительным туром Казахстан лидирует в группе B. Подопечные Кака, после ничьей со Словенией (4:4) и победы над Финляндией (6:2), набрали четыре очка. Словенцы и наш ближайший соперник, Италия, имеют по два балла, а финны замыкают таблицу квартета, набрав одно очко.

Если Казахстан побеждает Италию

Это самый благоприятный сценарий для команды Кака, гарантирующий ей первое место. В данном случае Казахстан набирает семь очков и становится недосягаемым для преследователей и, соответственно, не зависит от разного рода дополнительных показателей.

Отметим, что у Казахстана есть победный опыт в матче с Италией в рамках чемпионата Европы. На Евро-2016 наши футзалисты одолели этого соперника со счетом 5:2 в 1/4 финала.

Что дает ничья

При ничейном результате Казахстан также имеет шансы на выход из группы. Причем, при определенных раскладах дополнительные показатели не будут играть роли. Такое возможно в случае, если Словения не сумеет в параллельном матче выиграть у Финляндии. При этом сценарии у Казахстана будет пять очков, у Италии три, а у словенцев - два (в случае поражения) или три (ничья).

Если команда Кака сыграет вничью с Италией, а Словения выиграет у финнов, то Казахстан наберет со словенцами равное количество очков - по пять. Но разница мячей перед последним туром в пользу нашей команды "+4", у Словении - 0.

То есть, заочному сопернику казахстанцев нужно обеспечивать победу с разницей в пять и более мячей, чтобы обойти команду Кака. Если разница сравняется (Казахстан сохраняет "+4" и Словения обеспечивает себе "+4"), то будут учитываться забитые голы. У Казахстана сейчас их десять, а у словенцев - шесть.

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Шансы при поражении

Ситуация в группе настолько запутанная, что даже поражение при определенных раскладах может вывести нашу команду в плей-офф.

Для этого словенцы параллельном матче должны проиграть Финляндии. В таком случае у них останется два очка, у финнов - четыре, как и у Казахстана, но по личным встречам преимущество у нашей команды, которая выходит в плей-офф со второго места. Италия набирает пять баллов и становится победителем группы.

В случае поражения команды Кака в матче с Италией и ничьей Словении с Финляндией Казахстан также обеспечивает себе второе место.

Единственный сценарий, при котором наша команда оказывается за бортом турнира реален при поражении от Италии и победе Словении над финнами. Тогда у Казахстана остается четыре очка, словенцы, как и итальянцы, набирают пять баллов и между собой определяют победителя группы.

Отметим, что в плей-офф от каждого квартета выходят по две команды.

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Встреча Казахстан - Италия пройдет в Гронингене (Нидерланды) и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Фото: КФФ