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Сборная Казахстана назвала состав на матч за выход в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана назвала состав на матч за выход в плей-офф Евро-2022 по футзалу
©uefa.com
Новости спорта Футзал

Сборная Казахстана озвучила состав на матч с Италией в рамках группового этапа чемпионата Европы по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча квартета В пройдет сегодня, 28 января, в Гронингене (Нидерланды) и начнется в 22:30 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна здесь.

Игру начнут Игита, Тайнан, Турсагулов, Дуглас, Оразов.

На скамейке: Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Кнауб, Токаев, Сагындыков.

У Италии в старте выйдут Пьетранджело, Николоди, Музумечи, Алекс Мерлим, Де Оливейра.

На скамейке: Бертод, Эспозито, Капонигро, Фортини, Кайнан, Арилло, Гайо, Стрингари.

Отметим, что в этой игре Казахстан устроит и ничья. Более подробно обо всех раскладах можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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Метки:
Евро по футзалу Сборная РК по футзалу Казахстан Италия

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