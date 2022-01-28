Сборная Казахстана назвала состав на матч за выход в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана озвучила состав на матч с Италией в рамках группового этапа чемпионата Европы по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча квартета В пройдет сегодня, 28 января, в Гронингене (Нидерланды) и начнется в 22:30 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна здесь.
Игру начнут Игита, Тайнан, Турсагулов, Дуглас, Оразов.
На скамейке: Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Кнауб, Токаев, Сагындыков.
У Италии в старте выйдут Пьетранджело, Николоди, Музумечи, Алекс Мерлим, Де Оливейра.
На скамейке: Бертод, Эспозито, Капонигро, Фортини, Кайнан, Арилло, Гайо, Стрингари.
Отметим, что в этой игре Казахстан устроит и ничья. Более подробно обо всех раскладах можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.