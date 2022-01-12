Сборная Казахстана по футзалу ищет альтернативные пути добраться на Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу продолжает в Нур-Султане подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах. Об этом со ссылкой на КФФ сообщает "Футзал Казахстан".

Команда ведет подготовку к Евро-2022 в столице после отмены сбора в Киеве. Там сборная Казахстана должна была провести товарищеские матчи с Украиной.

На чемпионат Европы команда должна была добираться по маршруту Алматы - Киев - Амстердам, но из-за закрытия аэропорта Алматы КФФ ищет альтернативные пути добраться до Нидерландов. Ранее сообщалось об изменении планов подготовки к Евро-2022.

Отмечается, что в Нур-Султане в общей группе тренируется залечивший травму Лео, а Даурен Турсагулов вынужден готовиться индивидуально.

К сожалению, после новогодних праздников не смогли прилететь в Казахстан лидеры сборной Игита, Дуглас и Тайнан.

Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на Евро-2022

Напомним, что чемпионат Европы-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Словении, Финляндии и Италии.