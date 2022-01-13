Решена судьба Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана

Чемпионат Европы-2022 по футзалу, в котором примет участие сборная Казахстана, пройдет в намеченные сроки, несмотря на вспышку нового штамма коронавируса, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что в Нидерландах до 19 января все еще действует локдаун из-за вспышки нового штамма коронавируса "омикрон". Но правительство страны утвердило старт чемпионата Европы-2022 в ранее названные сроки, а именно с 19 января по 6 февраля.

Сборная Казахстана по футзалу ищет альтернативные пути добраться на Евро-2022

Что касается сборной Казахстана, то команда ведет подготовку к Евро-2022 в столице после отмены сбора в Киеве. Там сборная Казахстана должна была провести товарищеские матчи с Украиной.

Ранее сообщалось об изменении планов подготовки к Евро-2022.

На групповом этапе сборная Казахстана сыграет с командами Словении, Финляндии и Италии.