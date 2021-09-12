Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана на чемпионате мира по футзалу

Сегодня, 12 сентября, сборная Казахстана по футзалу стартует на чемпионате мира, который пройдет в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче подопечные Кака сыграют с командой Коста-Рики. Начало этой игры в 21:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport, а в интернете его можно будет посмотреть здесь.

Контрастная история, огромные амбиции и сильный состав. Превью к старту сборной Казахстана на ЧМ по футзалу

Напомним, также в группе А выступают хозяева турнира - Литва и Венесуэла. Их матч состоится сегодня в 23:00.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!