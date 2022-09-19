Прямая трансляция первого матча Казахстана перед отбором к ЧМ-2024 по футзалу

Сегодня, 19 сентября, сборная Казахстана по футзалу проведет первый товарищеский матч с Азербайджаном в рамках подготовки к основному раунду квалификации на чемпионат мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Актау и начнется в 21:00 по столичному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

20 сентября команды проведут второй спарринг.

С составом казахстанской сборной можно ознакомиться здесь.

Напомним, Казахстан свой первый матч в отборе к ЧМ проведет 8 октября дома против Словении. Календарь игр приведен по этой ссылке.

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