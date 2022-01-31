Превью к матчу Казахстан - Украина за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу продолжает выступление на чемпионате Европы и вновь нацелена войти как минимум в четверку сильнейших команда континента. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что ждет коллектив Пауло Рикардо Кака в четвертьфинальном матче против Украины.

Украина волнообразно играла на групповом этапе

Начнем с того, что сборная Украины пробилась в плей-офф, набрав всего три очка в своей группе. На старте турнира они сенсационно проиграли Нидерландам (2:3), но затем реабилитировались в игре с Сербией (6:1). В решающем матче группового этапа украинцы встречались с Португалией. При этом в заявке у "жовто-блакитных" на этот матч было всего десять игроков. До последних минут все складывалось не в пользу Украины, ведь в параллельном матче Нидерланды обыгрывали Сербию, а Украина сдерживала нули с португальцами. Но в итоге сербы за несколько минут перевернули игру с Нидерландами и добыли победу (3:2), которая, по сути, им ничего не дала, зато вывела в плей-офф Украину. К слову, команда Косенко в итоге проиграла португальцам (0:1).

Факты

Сборная Казахстана выходит в 1/4 финала на третьем Евро подряд. Кроме того, на двух предыдущих турнирах в 2016 и 2018 годах казахстанцы выходили в полуфинал.

Украина всегда выходила в четвертьфинал с момента появления данной стадии в 2010-м, но при этом проиграла все пять матчей.

Сборная Украины встречалась с Казахстаном в товарищеском матче в 2018 году. Тогда игра завершилась со счетом 1:1.

Отмена товарищеских матчей и тренерское противостояние

Сборные Украины и Казахстана должны были сыграть два товарищеских матча непосредственно перед стартом Евро-2022. Однако нашей команде не удалось вылететь в Киев, и в итоге вся подготовка к турниру была скорректирована.

Еще одна примечательная деталь в этой дуэли заключается в фигурах тренеров. Дело в том, что главный тренер сборной Украины Александр Косенко и ассистент главного тренера сборной Казахстана Сергей Коридзе - легенды украинского футзала. Они оба были ключевыми игроками на Евро-2001 и Евро-2003 (тогда Украина дважды уступала в финалах) - Косенко являлся капитаном команды, а Коридзе выигрывал звание лучшего бомбардира на тех турнирах.

У Казахстана вновь огромные потери

Практически перед каждым матчем на этом турнире тренерский штаб сборной Казахстана испытывает колоссальный стресс из-за кадровой ситуации. Ведь никто не знает, какой будет итог ПЦР-тестов, которые проходят игроки в день матчей. Именно поэтому спрогнозировать точные составы, как правило, невозможно. Но уже сейчас мы вынуждены констатировать, что сборной Казахстана точно не помогут Эдсон и Тайнан.

Оба получили желтые карточки в игре с Италией, которые не позволят сыграть им с Украиной. При этом двухматчевую дисквалификацию отбыл нападающий Альберт Акбаликов. Он, а также Чингиз Есенаманов (пропустил две игры из-за положительного теста) должны вернуться в строй. Так или иначе, пока получается, что сборная Казахстана еще ни разу не сыграла на турнире в полном составе.

Потенциальный полуфинал с Россией

Как для сборной Казахстана, так и для сборной Украины - выход в полуфинал станет особенным событием. Войти в четверку сильнейших - это, безусловно, главное, но есть и другая интрига. Возможный соперник в полуфинале для Казахстана или Украины - это сборная России (которой еще предстоит игра с Грузией в 1/4 финала).

Для нас противостояние с Россией в футзале уже превращается в классику. На Евро-2016 мы уступили им в группе (1:2), на Евро-2018 сыграли вничью в группе (1:1) и затем проиграли россиянам в матче за третье место (0:1). Для сборной Украины потенциальный полуфинал с Россией - это уже больше, чем спорт. Именно поэтому игра Казахстан - Украина выглядит едва ли не самой интригующей среди всех четвертьфинальных пар Евро-2022.

Прямая трансляция матча сборной Казахстана в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу