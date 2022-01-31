"Он не имел на это права". Кака - о дисквалификации Тайнана и матче с Украиной за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака высказался о ближайшем матче 1/4 финала чемпионата Европы против Украины, сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, он рассказал о кадровой ситуации в команде и охарактеризовал игру соперника.

- Что Вы скажете о карточках Эдсона и Тайнана, которые пропускают матч? И как себя чувствует Чингиз Есенаманов?

- Карточка Эдсона оправдана, там был игровой фол. Но карточка Тайнана вообще не оправдана, выяснять отношения, разговаривать - на это он не имел права. Да, вернулся Акбаликов. Чингиз тоже едет к нам, если сдаст отрицательный тест, то будет на игре. Но вы прекрасно понимаете, он семь дней сидел в номере, сложно сказать, каково его состояние, надеюсь, что он сыграет.

- В нашем штабе работает Сергей Коридзе - легенда украинского футзала. Какие у него ощущения перед игрой и раскрыл ли он какие-то детали по сборной Украины, о которых Вы не знали?

- Он знает то же, что и мы. Говорит, что команда будет терпеть, она не сдается. Что касается ощущений, ну вот, когда мы играли против Бразилии, когда гимн звучал, у меня было немного эмоций. Но в случае с Коридзе это другое, ведь у него есть история в сборной Украины - он там играл, думаю, для него это будет трогательный момент, но не более.

- Украина играла разные матчи на турнире, почему такой дисбаланс?

- Когда играешь с командой-хозяйкой (Нидерландами) на старте - это очень сложно. С Сербией у них был хороший матч, и с Португалией они тоже играли достойно. У них организованная команда, которая хорошо играет на контратаках. Да, может, нет таких мастеровитых игроков, как у той же Италии, но есть дисциплина, организованность.

- Индивидуально в составе сборной Украины можно кого-то выделить?

- Сейчас у них большинство игроков должны вернуться. Индивидуально восьмого номера (Чернявский) могу отметить - хорошо играет. Есть Разуванов - хороший столб. Шотурма - капитан, через него организуется игра. Еще вратаря бы выделил, он хорош не только в воротах, но и умело развивает атаки благодаря быстрому вводу мяча.

Напомним, матч Казахстан - Украина пройдет в Амстердаме (Нидерланды) и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна по следующей ссылке.

Превью к матчу Казахстан - Украина за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу