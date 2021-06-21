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"Нет детских школ, если бы их построили...". Игрок сборной Казахстана по футзалу высказался о натурализации

"Нет детских школ, если бы их построили...". Игрок сборной Казахстана по футзалу высказался о натурализации
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Футзал
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Игрок "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил свою позицию относительно натурализации. Ранее стало известно, что казахстанский паспорт может получить бразилец Эдсон

"Лично я против натурализации. Потому что казахстанский футзал развивается, команд становится больше, лучше, чтобы играли местные пацаны.

Да, сейчас нет детских школ, если бы их построили... Вот мне часто пишут, спрашивают, где можно заниматься футзалом. Например, в "Кайрате" есть детская школа, если в каждом городе будет такая, то наш футзал получит хорошее развитие", - отметил Оразов. 

Добавим, что, по словам главного тренера сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака, процесс натурализации Эдсона - это инициатива "Кайрата", который хочет повысить конкуренцию внутри клуба.  По заявлению специалиста, на данный момент нет гарантии, что игрок будет заигран за национальную сборную. 

На данный момент в сборной Казахстана по футзалу выступают четыре натурализованных бразильца  - вратарь Игита, защитники Лео и Дуглас, а также нападающий Тайнан. 

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Метки:
Кайрат АФК Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан

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