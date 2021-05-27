"Это происходит по инициативе "Кайрата". Кака - о натурализации бразильца в сборную Казахстана по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу и АФК "Кайрат" Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz прояснил ситуацию с натурализацией бразильского игрока Эдсона. В частности, он рассказал, почему возможному новичку не гарантировано место в национальной сборной.

"Сразу отмечу две важнейшие детали на данный момент. Во-первых, Эдсон не получил казахстанский паспорт и никто не может утверждать, что он игрок национальной сборной. Во-вторых, я как главный тренер сборной Казахстана вместе с руководством федерации отвечаю за вызов игроков. Сейчас Эдсон не соответствует ни одному из перечисленных пунктов, поэтому как можно утверждать, что он игрок сборной Казахстана?!

Да, процесс натурализации Эдсона идет, но важно отметить, что это происходит по инициативе "Кайрата", клуб совместно с игроком приняли такое решение, которое пойдет на пользу команде и позволит увеличить конкуренцию. Так было раньше с Игитой, Дугласом, Лео, но никто из них сразу автоматически не становился игроком сборной Казахстана. Поэтому тут важно сказать, что даже с получением казахстанского паспорта нельзя будет утверждать, что Эдсон стал игроком сборной. Его возможный вызов будет зависеть от множества факторов, включая качество его игры.

Еще раз хочу донести до всех принципиальную разницу - игрок получает гражданство, поскольку это может помочь его клубу. Опять же, я слышал, что в "Атырау" заинтересованы в том, чтобы казахстанский паспорт получил нападающий Эвертон, и это значит лишь одно - клуб это делает, чтобы повысить конкуренцию и уровень команды. Но если у игрока есть паспорт, это не значит, что он становится игроком сборной Казахстана", - заявил бразильский специалист.

Эдсон защищает цвета "Кайрата" с 2018 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, забив 39 голов.

Напомним, что на данный момент в сборной Казахстана выступают четыре натурализованных бразильца - вратарь Игита, защитники Лео и Дуглас, а также нападающий Тайнан.

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