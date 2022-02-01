Названа причина вылета сборной Казахстана с Евро-2022 по футзалу

В УЕФА нашли объяснение вылету сборной Казахстана с Евро-2022 по футзалу, сообщает официальный сайт организации.

В матче 1/4 финала с Украиной не смогли принять участие дисквалифицированные лидеры команды Эдсон и Тайнан.

"Сборная Казахстана играла в полуфинале на Евро-2016 и Евро-2018, не говоря уже о прошлогоднем чемпионате мира, но в этот раз команде не хватило опыта Тайнана и креативности Эдсона. Возможно, это и сыграло ключевую роль. Украина потерпела два поражения на групповом этапе, но теперь может помечтать о третьем финале на Евро", - пишет официальный сайт.

"Мечта закончилась". Кака взял на себя ответственность за вылет сборной Казахстана с Евро по футзалу

Напомним, Казахстан не смог выйти в полуфинал турнира. В матче 1/4-й подопечные Кака проиграли Украине со счетом 3:5.