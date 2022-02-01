Лучший бомбардир Евро-2022 из Казахстана прокомментировал поражение в 1/4 финала

Лучший бомбардир Евро-2022 по футзалу Биржан Оразов поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения сборной Казахстана в четвертьфинале турнира от Украины.
Оразов, забивший семь мячей на Евро, опубликовал пост в своем Instagram.
"Уважаемые соотечественники, мы бились до конца, чтобы оправдать ваше доверие.
Спасибо за поддержку! Просто нет слов", - написал игрок.
Напомним, команда Казахстана не сумела пробиться в полуфинал Евро-2022. В матче 1/4 финала подопечные Кака проиграли Украине со счетом 3:5.
Названа причина вылета сборной Казахстана с Евро-2022 по футзалу
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