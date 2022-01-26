Лидер сборной Казахстана отреагировал на первую победу на Евро-2022 по футзалу

Защитник сборной Казахстана Дуглас Жуниор высказался о победе над Финляндией на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы В прошла в Гронингене и завершилась со счетом 6:2 в пользу казахстанской команды, для которой данный успех стал первым после ничьей со Словенией на старте континентального турнира.

"Нет слов, какая потрясающая атмосфера в нашей команде, очень горжусь всеми ребятами. Мы продолжаем бороться за нашу страну - Казахстан, все вместе, до конца. Ребята, одержана крупная победа, давайте еще", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, третий матч на групповом этапе подопечные Пауло Рикардо Кака проведут с Италией 28 января. Казахстанской команде не смогут помочь два игрока.