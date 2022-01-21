В КФФ рассказали о возвращении Кака в сборную Казахстана по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака, а также игроки Арнольд Кнауб и Ерсултан Сагындыков отправились из Нур-Султана в Нидерланды для участия в матчах чемпионата Европы. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказали в КФФ.

"Действительно, Пауло Рикардо Кака, Арнольд Кнауб и Ерсултан Сагындыков сегодня должны прибыть в расположение национальной сборной и принять участие в вечерней тренировке", - заявили в пресс-службе федерации.

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Напомним, что Кнауб и Кака пропустили стартовый матч сборной Казахстана на Евро-2022 из-за положительных тестов на Covid. Бразильский специалист руководил командой во время матча со Словенией благодаря телефонной связи.

Сагындыков отправился в сборную в качестве замены Лео, который повредил руку и пропустит около шести недель.

Напомним, что Казахстан сыграл вничью со Словенией (4:4) в первом матче группового этапа Евро-2022. Следующую игру казахстанцы проведут в ночь с 24 на 25 января, соперником выступит команда Финляндии.