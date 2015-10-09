КФФ объявила о назначении титулованного тренера в сборную Казахстана

Василий Смолин назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана по футзалу до 19 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанкой федерации футбола (КФФ).

Опыт работы и достижения

35-летний Смолин имеет богатый опыт работы в казахстанском футзале, значительная часть которого связана с клубом "Аят". Под его руководством рудненский клуб выходил в Лигу чемпионов УЕФА и становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата Казахстана.

Специалист также системно работал с детско-юношескими командами "Аята", добиваясь высоких результатов на республиканском уровне. Его команды становились чемпионами страны в возрастных категориях U-15, U-17 и U-19. В частности:

2017 — сборная U-19 выиграла чемпионат;

2018 — U-12 стала победителем национального первенства;

2019–2020 — сборные U-13 и U-14 завоевали серебро;

2022 — команда U-15 также стала второй в стране.

Работа в национальной сборной

В 2025 году Смолин входил в тренерский штаб взрослой национальной сборной Казахстана по футзалу.

В 2027 году Казахстан примет финальный этап чемпионата Европы по футзалу U-19. Сборная страны примет участие в турнире в статусе хозяйки, а новый главный тренер будет отвечать за подготовку команды к домашнему чемпионату.

