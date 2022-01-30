Казахстану предсказали нелегкий матч за выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Портал Scores24 считает, что сборной Казахстана будет нелегко против Украины в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоится в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

"И тут казахи!". Как отреагировали украинские болельщики на матч с Казахстаном в плей-офф Евро-2022 по футзалу

"Казахстан после сумасшедшей перестрелки в первом туре против Словении (4:4), в оставшихся двух матчах группы был грозен. Финны были разгромлены 6:2, а итальянцы в решающей встрече были повержены со счетом 4:1. Таким образом, сборная Казахстана вышла в 1/4 финала Евро с первого места, забив за три игры впечатляющих 14 мячей.

Робко начала групповой этап и Украина. В первом игровом дне ребята Александра Косенко уступили хозяевам турнира, получив в свой адрес немало критики. Но разгром сербов (6:1) и достойная игра с Португалией позволили украинцам выйти в плей-офф. Главное для сборной - против казахов показать такую же надежную оборону, как в последних двух матчах.



Мы не согласны с тем, что Казахстан в этой паре является безоговорочным лидером. После первой провальной игры на Евро Украина продемонстрировала высокий уровень и мотивацию, разгромив сербов и лишь в концовке проиграв Португалии. Поэтому мы ждем близкой, ничейной игры, в которой Казахстану будет нелегко", - пишет ресурс.

Напомним, что в предстоящем поединке казахстанской команде не смогут помочь Тайнан и Эдсон, получившие вторые предупреждения на турнире в матче с Италией. Все желтые карточки "сгорают" только после 1/4 финала. В случае победы подопечные Пауло Рикардо Кака в полуфинале сыграют с победителем пары Россия - Грузия.