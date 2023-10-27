"Кайрат" на последней секунде упустил победу в футзальной Лиге чемпионов

Алматинский "Кайрат" упустил победу над венгерским "Халадашем" (2:2) на групповом этапе основного раунда футзальной Лиги чемпионов. Матчи группы 3 проходят в испанском Пальме-де-Мальорке, сообщают Vesti.kz.

Первыми счет открыли венгры - на 5-й минуте отличился Золтан Дрот. На это кайратовцы ответили точными ударами Альберта Акбаликова и Алекса Вианы на 16-й и 21-й минутах соответственно.

Казалось, что игра завершится волевой победой алматинцев, но на последней секунде матча "Халадаш" избежал поражения - гол в активе Сантоса Кассемиро.

После этой ничьей казахстанская команда пока лидирует в своем квартете, набрав четыре очка.

Следующую игру "Кайрат" проведет с испанской "Пальмой" 30 октября.

В пути "А", где выступает "Кайрат", в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.

Напомним, что в первом матче подопечные Марлона Веласко победили люксембургский "Дифферданж".

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