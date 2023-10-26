"Кайрат" потерял Дугласа, но с победы стартовал в основном раунде ЛЧ

"Кайрат" провел первый матч в основном раунде Лиги чемпионов. Алматинцам противостоял люксембургский "Дифферданж", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Пальме-де-Мальорке и завершилась со счетом 4:2 в пользу казахстанского клуба.

У победителей отличились Даурен Турсагулов (6-я минута), Деннис (10-я) и Алиссон (13-я, 39-я). В составе проигравших голами отметились Рубен Лемуш (11-я) и Алан Рубен Домингес Рохас (21-я).

Стоит отметить, что в конце первого тайма "Кайрат" лишился Дугласа, заработавшего удаление из-за второй желтой карточки. Благодаря этому люксембургский клуб в начале второго тайма сумел сократить разницу в счете до минимума. После этого игра обрела нервозный характер, шансы на успех имели обе команды, но удача в итоге улыбнулась кайратовцам, набравшим первые очки на этой стадии турнира.

Следующую игру "Кайрат" проведет с венгерским "Халадашем" 27 октября. Начало - в 21:00 по времени Астаны.

В квартете 3 алматинцы также сыграют с испанской "Пальмой".

В пути "А", где выступает "Кайрат", в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.

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