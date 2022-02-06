"Кайрат" объявил об уходе лидера сборной Казахстана в российский клуб

Игрок футзального клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дуглас Жуниор перешел в российскую команду КПРФ, сообщает пресс-служба алматинцев.

Отмечается, что он будет выступать в чемпионате России в аренде до конца сезона. При этом не исключается, что кайратовцы продлят с ним контракт.

Дуглас играл за национальную команду на Евро-2022 в Нидерландах, где она была остановлена на стадии 1/4 финала. При этом он был одним из лучших в составе сборной.

Напомним, алматинский клуб после вылета из Лиги чемпионов рассматривал возможность отдать в аренду некоторых игроков основного состава.