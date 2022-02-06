Лидер сборной Казахстана прокомментировал свой уход из "Кайрата"

Один из лидеров "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу Дуглас Жуниор поделился своими эмоциями после перехода в российский КПРФ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок будет выступать в чемпионате России в рамках арендного соглашения между клубами. При этом алматинцы, вероятнее всего, продлят контракт с натурализованным бразильцем.

"Кайрат" объявил об уходе лидера сборной Казахстана в российский клуб

"Всем привет! Желаю команде "Кайрат" всего хорошего. В следующем сезоне я вернусь обратно. Всем удачи, давайте!" - сказал Дуглас на видео, опубликованном в Instagram.