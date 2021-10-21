"Кайрат" и дебютант от Казахстана определились с заявками на Лигу чемпионов по футзалу

Алматинский "Кайрат" и МФК "Атырау" определились в заявками на основной раунд Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Кайрат" примет участие в турнире в рекордный, 18-й раз, тогда как "Атырау", наоборот, сыграет в ЛЧ впервые.
По итогам жеребьевки "нефтяники" попали во вторую группу, где сыграют против действующего победителя Лиги чемпионов лиссабонского "Спортинга", словенского клуба "Добовец" и французского "Аньер-Вильнева".
"Кайрат" же в четвертой группе сыграет против российской "Тюмени", итальянского "Пезаро" и чешской "Пльзени".
Из группы выйдут по три лучшие команды. Основной раунд ЛЧ пройдет с 26 по 31 октября.
Заявка "Кайрата":
вратари: Игита, Динмухамед Ипмагамбетов и Нарун Сериков;
защитники: Ранжел, Дуглас и Биржан Оразов;
нападающие: Даурен Нургожин, Эдсон, Савио, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Диего, Даурен Турсагулов, Витао и Турехан Досов.
Заявка "Атырау":
вратари: Далтон, Ерасыл Шарапиденов и Асылжан Алин;
защитники: Болат Сарбасов, Жаксылык Амандосов, Талап Есениязов, Нурсултан Мадиев, Синезио и Илья Казак;
нападающие: Александр Фукин, Эвертон, Део, Эрик Данило, Жомарт Токаев и Ажмухан Жумахмет.
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