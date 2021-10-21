"Кайрат" и дебютант от Казахстана определились с заявками на Лигу чемпионов по футзалу

Алматинский "Кайрат" и МФК "Атырау" определились в заявками на основной раунд Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" примет участие в турнире в рекордный, 18-й раз, тогда как "Атырау", наоборот, сыграет в ЛЧ впервые.

По итогам жеребьевки "нефтяники" попали во вторую группу, где сыграют против действующего победителя Лиги чемпионов лиссабонского "Спортинга", словенского клуба "Добовец" и французского "Аньер-Вильнева".

"Кайрат" же в четвертой группе сыграет против российской "Тюмени", итальянского "Пезаро" и чешской "Пльзени".

Из группы выйдут по три лучшие команды. Основной раунд ЛЧ пройдет с 26 по 31 октября.

Заявка "Кайрата":

вратари: Игита, Динмухамед Ипмагамбетов и Нарун Сериков;

защитники: Ранжел, Дуглас и Биржан Оразов;

нападающие: Даурен Нургожин, Эдсон, Савио, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Диего, Даурен Турсагулов, Витао и Турехан Досов.

Заявка "Атырау":

вратари: Далтон, Ерасыл Шарапиденов и Асылжан Алин;

защитники: Болат Сарбасов, Жаксылык Амандосов, Талап Есениязов, Нурсултан Мадиев, Синезио и Илья Казак;

нападающие: Александр Фукин, Эвертон, Део, Эрик Данило, Жомарт Токаев и Ажмухан Жумахмет.

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