Футзальные "Кайрат" и "Атырау" узнали своих соперников по основному раунду Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Своих соперников узнали "Кайрат" и "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба казахстанских клуба узнали своих соперников через жеребьевку по пути А. Отметим, что "Кайрат" примет участие в Лиге чемпионов в рекордный 18-й раз, а "Атырау", наоборот, сыграет в главном континентальном турнире впервые.

"Нефтяники" попали во вторую группу. Там команде будут противостоять действующие обладатели трофея Лиги чемпионов из лиссабонского "Спортинга", словенский "Добовец" и французский "Аньер-Вильнев".

"Кайрат" же сыграет в четвертой группе против российской "Тюмени", итальянского "Пезаро" и чешской "Пльзень".

Отметим, что по три лучшие команды каждой группы пройдут в элитный раунд. Еще четыре путевки туда получат лучшие команды из групп по пути Б.

Основной раунд пройдет с 26 по 31 октября. Уже 3 ноября команды, квалифицировавшиеся в элитный раунд, узнают своих следующих соперников.

Напомним, что в прошлом сезоне "Кайрату" удалось добраться до полуфинала Лиги чемпионов, в котором алматинцы проиграли "Барселоне" - 2:3.

Напомним, что в начале сентября в Литве пройдет чемпионат мира по футзалу. О предстоящем турнире уже высказался главный тренер национальной команды Рикардо Кака.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!