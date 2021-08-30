 BokyW2ozoic9yRbFjVwZtLwHQgDXt3jZ37OF9DNP
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Футзальные "Кайрат" и "Атырау" узнали своих соперников по основному раунду Лиги чемпионов

Футзальные "Кайрат" и "Атырау" узнали своих соперников по основному раунду Лиги чемпионов
©АФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Своих соперников узнали "Кайрат" и "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба казахстанских клуба узнали своих соперников через жеребьевку по пути А. Отметим, что "Кайрат" примет участие в Лиге чемпионов в рекордный 18-й раз, а "Атырау", наоборот, сыграет в главном континентальном турнире впервые.

"Нефтяники" попали во вторую группу. Там команде будут противостоять действующие обладатели трофея Лиги чемпионов из лиссабонского "Спортинга", словенский "Добовец" и французский "Аньер-Вильнев".

"Кайрат" же сыграет в четвертой группе против российской "Тюмени", итальянского "Пезаро" и чешской "Пльзень"

Отметим, что по три лучшие команды каждой группы пройдут в элитный раунд. Еще четыре путевки туда получат лучшие команды из групп по пути Б. 

Основной раунд пройдет с 26 по 31 октября. Уже 3 ноября команды, квалифицировавшиеся в элитный раунд, узнают своих следующих соперников. 

Напомним, что в прошлом сезоне "Кайрату" удалось добраться до полуфинала Лиги чемпионов, в котором алматинцы проиграли "Барселоне" - 2:3.

Напомним, что в начале сентября в Литве пройдет чемпионат мира по футзалу. О предстоящем турнире уже высказался главный тренер национальной команды Рикардо Кака.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футзал Кайрат АФК Алматы Лига чемпионов ЧМ по футзалу

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 20:30
Футбол
Футзальные "Кайрат" и "Атырау" узнали своих соперников по основному раунду Лиги чемпионов Футзальные "Кайрат" и "Атырау" узнали своих соперников по основному раунду Лиги чемпионов
26 августа, 23:18
Футбол
"Манчестер Сити" сыграет с ПСЖ, а "Бавария" - с "Барселоной". Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 "Манчестер Сити" сыграет с ПСЖ, а "Бавария" - с "Барселоной". Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2021/22
26 августа, 07:30
Футбол
Выбил двух обидчиков "Кайрата" и сотворил историю. Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Выбил двух обидчиков "Кайрата" и сотворил историю. Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
25 августа, 17:15
Футбол
Обыграл "Барселону", затащил Покатилова в РПЛ и танцевал в раздевалке. Что известно о новом главном тренере "Кайрата" Обыграл "Барселону", затащил Покатилова в РПЛ и танцевал в раздевалке. Что известно о новом главном тренере "Кайрата"
24 августа, 23:36
Футбол
"К футболистам будут серьезные требования". Казахстанский специалист оценил назначение Бердыева в "Кайрат" "К футболистам будут серьезные требования". Казахстанский специалист оценил назначение Бердыева в "Кайрат"
24 августа, 21:39
Футбол
Получает больше времени и забивает клубу Бундеслиги. Как Мамба после ухода из "Кайрата" освоился в Германии Получает больше времени и забивает клубу Бундеслиги. Как Мамба после ухода из "Кайрата" освоился в Германии
24 августа, 17:34
Футбол
Одна победа в десяти матчах. Как до "Шахтера" казахстанские клубы противостояли израильтянам на выезде Одна победа в десяти матчах. Как до "Шахтера" казахстанские клубы противостояли израильтянам на выезде
24 августа, 14:31
Футбол
Забивали "Атлетико" и бились с "Бенфикой". Где сейчас футболисты "Астаны", игравшие в группе юношеской Лиги чемпионов Забивали "Атлетико" и бились с "Бенфикой". Где сейчас футболисты "Астаны", игравшие в группе юношеской Лиги чемпионов
23 августа, 17:35
Футбол
Легкая адаптация и знание команды. Почему "Кайрату" нужен именно Бердыев Легкая адаптация и знание команды. Почему "Кайрату" нужен именно Бердыев
21 августа, 18:07
Футбол
"Окжетпес" потерпел разгромное поражение и вылетел из женской Лиги чемпионов "Окжетпес" потерпел разгромное поражение и вылетел из женской Лиги чемпионов
19 августа, 22:07
Футбол
Скромные возможности и сенсационные победы. Как отказавший "Кайрату" тренер творит историю в Лиге чемпионов Скромные возможности и сенсационные победы. Как отказавший "Кайрату" тренер творит историю в Лиге чемпионов
18 августа, 21:56
Футбол
"БИИК-Казыгурт" стартовал с крупной победы в женской Лиге чемпионов "БИИК-Казыгурт" стартовал с крупной победы в женской Лиге чемпионов
18 августа, 20:58
Футбол
Поменял схему и отобрал очки у "Шальке". Как Шпилевский работает в Германии после ухода из "Кайрата" Поменял схему и отобрал очки у "Шальке". Как Шпилевский работает в Германии после ухода из "Кайрата"
18 августа, 17:57
Футбол
"Окжетпес" стартовал с разгромного поражения от лондонского "Арсенала" в женской Лиге чемпионов "Окжетпес" стартовал с разгромного поражения от лондонского "Арсенала" в женской Лиге чемпионов
18 августа, 12:51
Футбол
Разгромивший "Кайрат" в Лиге чемпионов клуб оказался в шаге от группы Лиги Европы Разгромивший "Кайрат" в Лиге чемпионов клуб оказался в шаге от группы Лиги Европы
17 августа, 23:21
Футбол
Провалился в "Кайрате", но заиграл в Европе. Как сейчас выступает первый южнокорейский легионер в КПЛ Провалился в "Кайрате", но заиграл в Европе. Как сейчас выступает первый южнокорейский легионер в КПЛ
12 августа, 16:29
Футбол
Вспоминаем "финское чудо". Где сейчас игроки "Астаны", совершившие камбек в матче с ХИКом? Вспоминаем "финское чудо". Где сейчас игроки "Астаны", совершившие камбек в матче с ХИКом?
11 августа, 16:01
Футбол
Железные нервы "Астаны" и "Актобе". Как до "Шахтера" казахстанские клубы исполняли серии пенальти в еврокубках Железные нервы "Астаны" и "Актобе". Как до "Шахтера" казахстанские клубы исполняли серии пенальти в еврокубках
11 августа, 09:33
Футбол
Обидчик "Кайрата" вылетел. Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов Обидчик "Кайрата" вылетел. Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
5 августа, 17:43
Футбол
"В Украине нет недооценки соперника". Экс-тренер "Шахтера" оценил шансы "горняков" в Лиге конференций "В Украине нет недооценки соперника". Экс-тренер "Шахтера" оценил шансы "горняков" в Лиге конференций
5 августа, 14:51
Футбол
Покатилов в старте? Какой состав выберет "Кайрат" на матч Лиги Европы Покатилов в старте? Какой состав выберет "Кайрат" на матч Лиги Европы
4 августа, 19:24
Футбол
Свои воспитанники и вратарь-голеадор. Кто мог бы стать сменщиком Покатилова в "Кайрате" Свои воспитанники и вратарь-голеадор. Кто мог бы стать сменщиком Покатилова в "Кайрате"
3 августа, 21:06
Футбол
Подавляющий успех казахстанцев и провал "Тобола". Как клубы КПЛ играли с армянскими в еврокубках Подавляющий успех казахстанцев и провал "Тобола". Как клубы КПЛ играли с армянскими в еврокубках
3 августа, 17:36
Футбол
Неокрепшая молодежь и туманные перспективы. Как "Кайрат" проваливается в Кубке Казахстана Неокрепшая молодежь и туманные перспективы. Как "Кайрат" проваливается в Кубке Казахстана
3 августа, 15:25
Футбол
"Кайрат" пока не готов к группе Лиги чемпионов". Кумыков высказался о казахстанских клубах в еврокубках "Кайрат" пока не готов к группе Лиги чемпионов". Кумыков высказался о казахстанских клубах в еврокубках
2 августа, 22:49
Футбол
Барьер для "Тобола" и драма "Кайрата". Как казахстанские клубы играли со словацкими в еврокубках Барьер для "Тобола" и драма "Кайрата". Как казахстанские клубы играли со словацкими в еврокубках
30 июля, 19:18
Футбол
"Влашич смеялся после первого матча "Тобола", я сказал: "Подожди". Бабаян - о казахстанских клубах в еврокубках "Влашич смеялся после первого матча "Тобола", я сказал: "Подожди". Бабаян - о казахстанских клубах в еврокубках
29 июля, 23:48
Футбол
"Кайрат" потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках "Кайрат" потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках
29 июля, 22:13
Футбол
"Не хочется винить Устименко". Специалист разобрал вылет "Кайрата" из Лиги чемпионов "Не хочется винить Устименко". Специалист разобрал вылет "Кайрата" из Лиги чемпионов
29 июля, 21:12
Футбол
"Игра закончилась на 30-й минуте". Экс-игрок клубов КПЛ из Сербии - о разгроме "Кайрата" в ЛЧ "Игра закончилась на 30-й минуте". Экс-игрок клубов КПЛ из Сербии - о разгроме "Кайрата" в ЛЧ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus