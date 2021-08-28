"Мы хотим выиграть турнир". Главный тренер сборной Казахстана по футзалу рассказал о подготовке к чемпионату мира

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Литве. Бразильский специалист отметил нескольких фаворитов турнира, среди которых нет действующих чемпионов из Аргентины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Вы знаете, как я всегда говорил, сборная - это народная команда. Мы должны быть готовыми отвечать на любой вопрос, поэтому для меня - большая честь быть на этой пресс-конференции. Мы уже готовимся с 9 августа, и весь тренировочный процесс проходит успешно. Могу сказать, что то, что мы планировали на эти сборы, - мы выполнили на 80 процентов.

- На следующей неделе вы отправитесь в Москву и проведете там три спарринга. Вы довольны соперниками?

- Для нас самый оптимальный вариант с точки зрения географического расположения - играть в России. Мы остановили выбор на этой стране, и начали думать о том, с кем именно будем играть. Думаю, мы будем играть с очень достойными соперниками и, в первую очередь, чтобы набраться опыта.

- Как можете оценить уровень соперников по группе на чемпионате мира?

- Рейтинг показывает, что Казахстан - фаворит. Если честно, я сам не знаю, какие места в рейтинге занимают наши соперники по группе. Если смотреть на прошлый Чемпионат мира, который прошел даже не четыре, а пять лет назад. То за это время футзал прогрессировал. В других видах спорта был обычный прогресс, но у нас уровень поднялся очень сильно. После пандемии клубы и сборные проводили много матчей, сейчас ряд национальных команд в Европе играют друг с другом. Поэтому нет смысла смотреть на рейтинги, нужно смотреть на качество игры. Я верю в свою команду, и в то, что мы фавориты. Мы должны это еще доказать. Коста-Рика - очень хорошая команда, выиграла свою конференцию. Литва вообще является хозяйкой турнира. Любая команда, играющая дома, увеличивает свою силу. У Венесуэлы есть ряд хороших и быстрых футболистов. Кто называет нашу группу слабой, те явно ошибаются. Против нас будут играть хорошие команды.

- Какую задачу ставит перед собой сборная Казахстана?

- Это очень сложный вопрос. Если я скажу, что наша задача - четвертьфинал, то кто-то скажет: "Что это за тренер, который хочет добраться лишь до четвертьфинала?". Мы хотим выиграть чемпионат мира, наша задача - выиграть каждую игру. Мы должны поставить себе задачу играть каждую игру как финал. Но мы понимаем, как это будет непросто.

- Вы не сможете рассчитывать на одного из лидеров - Лео, который получил тяжелую травму. Как это скажется на игре команды?

- Потеря Лео для любой команды, где бы он ни играл, - это большая потеря, тем более для Казахстана. Это лидер, на него надеются наши игроки. Есть лидеры, которые должны и будут решать определенные вопросы, но у нас есть один коллектив, единый командный дух. Мы потеряли одного из сильных игроков, кто может решить вопросы за счет своих индивидуальных способностей. Мы сожалеем, что его нет, но мы идем дальше.

- Все ли находятся в оптимальном состоянии?

- Мы собрались 9 августа, а начало турнира - 12 сентября. 34 дня, не может быть такого, что команда наберет за это время оптимальные кондиции. Потому что это очень маленький срок. Но мы надеемся, что та форма, которую мы наберем перед турниров, в групповом этапе, - поможет нам показать себя в плей-офф. Я думаю, что никакая сборная, несмотря на уровень, не сможет за месяц набрать лучшую форму.

- Будут ли зрители на чемпионате мира?

- Нам сказали, что 25 процентов от заполняемости зала. Люди говорят, что это мало. На 10-тысячной арене это две тысячи человек. Но самое главное, что зрители возвращаются. Количество - это уже другой вопрос. Мы видели сколько чемпионатов мира, где на групповом этапе, на матчи четвертьфиналов как раз и приходит около двух тысяч зрителей. Поэтому это нормально.

- А что нужно сделать, чтобы на футзал ходило большое количество людей?

- Футзал - это не футбол. Сейчас проходит в России мировое первенство по пляжному футболу. 20-30 процентов заполняемости арены для этих видов спорта - это нормально. Я считаю, что если 1500-2000 человек приходят на групповой этап по чемпионату мира, то это хорошо. Это не большой футбол, нам с ним не сравниться. Десять тысяч приходить не будут, и на волейбол, и на гандбол, и на футзал. А на футбол будут, это интересы людей.

- Кто, по-вашему, может быть зачислен в ряды фаворитов чемпионата мира?

- Я думаю, что это Россия, Бразилия, Испания и Португалия. Это четверка фаворитов. Есть еще другие команды, как Аргентина, Казахстан... Вы можете меня спросить о том, почему действующие чемпионы из Аргентины не являются фаворитами. Команда выиграла прошлое первенство не случайно, конечно, тут все по делу. Но, мне кажется, чтобы Аргентина была фаворитом на чемпионате мира, для этого этой сборной нужно выиграть турнир еще два раза.

- Игра аргентинцев была скучной?

- Смотрите, я бразилец. Я вообще принципиально против Аргентины. Без Марадоны и Месси они скучно играют. На самом деле я так считаю. Нет абсолютной правды, я говорю то, что думаю.

- Бразильские игроки сейчас во многих сборных. Через десять лет бразильцы будут во всех командах мира?

- Да нет, наоборот. Раньше у итальянцев было 11 бразильцев, но затем их становилось все меньше и меньше. Футзал прогрессирует, все стараются сделать так, чтобы были свои футболисты. Испанцы, которые раньше играли как минимум с двумя бразильцами, теперь играют без натурализованных. У Аргентины тоже их нет. В России когда-то было пять бразильцев, теперь их трое.

- Сможет ли профессиональный игрок из большого футбола стать успешным в футзале? Например, защитник "Реала" Марсело начинал с футзала. Когда он закончит карьеру, он смог бы начать новую в футзале?

- Нет-нет-нет. Здесь профессиональный футзал. Мы говорим о профессионалах, о высококвалифицированных командах, о тех, кому нужен результат. Вы помните футболиста Савиолу? Он завершил карьеру, и начал играть в футзал. Выступает в одной из низших лиг в Испании, и делает это в свое удовольствие. Профессиональный футзал - для профессиональных футзалистов, а не для бывших футболистов, которые хотят попробовать что-то новое. Для таких места здесь нет. Марсело начал с футзала, но потом перешел в футбол, сделал прекрасную карьеру. Молодец, но пусть после футбола отдыхает. В футзале ему делать нечего.

Напомним, что девятый чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Сборная Казахстана попала в одну группу с командами Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы.

Ранее был объявлен состав национальной команды на мировом первенстве. Расписание матчей сборной в групповом этапе можно посмотреть здесь.

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