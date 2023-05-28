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Один из героев Евро-2022 в составе сборной Казахстана сделал заявление

Один из героев Евро-2022 в составе сборной Казахстана сделал заявление
©instagram.com/tokayev18

Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев решил покинуть "Жетысу". Об этом он сообщил в соцсетях, передают Vesti.kz

"Мой контракт с МФК "Жетысу" завершился. В первую очередь я бы хотел поблагодарить руководство команды, тренерский штаб и ребят, с кем делил паркет и раздевалку, а самое главное - наших болельщиков.

Это был один из самых тяжелых сезонов в моей карьере, но несмотря ни на что, мы старались показывать максимум. К сожалению, это далеко не всегда получалось.

Хочу пожелать МФК "Жетысу" дальнейшего развития и успехов в новом сезоне, а нашим болельщикам терпения! Рахмет Жетысу! Рахмет Талдыкорган!

Я вернусь сильным, Иншааллах", - написал он в Instagram.

23-летний Токаев в минувшем сезоне провел за "Жетысу" 31 матч и забил 15 голов.

Напомним, что он стал одним из героев в стартовом матче сборной Казахстана по футзалу на Евро-2022, записав на свой счет красивый и крайне важный гол.

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