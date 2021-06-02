Испанские клубы нацелились на игроков сборной Казахстана по футзалу

Нападающий Даурен Турсагулов и универсал Биржан Оразов попали в сферу интересов испанских футзальных клубов "Винья Альбали Вальдепеньяс" и "Эль-Посо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турсагулов и Оразов в последние годы успешно выступают за АФК "Кайрат" и сборную Казахстана по футзалу. В частности, их игра произвела впечатление в прошедшей финальной стадии Лиги чемпионов, а именно в матче с "Бенфикой", где усилиями казахстанцев удалось переломить ход тяжелой встречи.

На данный момент "Винья Альбали Вальдепеньяс" и "Эль-Посо" собирают информацию об игроках и выясняют, насколько реальна возможность трансферов. Кроме того, клубы запросили рекомендации по Оразову и Турсагулову у недавно ушедшего из "Кайрата" бразильского игрока Гадейи, который летом переходит именно в "Эль-Посо".

Напомним, что в прошедшем сезоне Турсагулов был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана, а Оразов стал самым результативным игроком "Кайрата" в ЛЧ, забив три мяча в четырех матчах.

Также отметим, что "Винья Альбали Вальдепеньяс" третий сезон выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании, в прошлом году команда стала вице-чемпионом страны. "Эль-Посо" является одним из самых титулованных клубов Испании, клуб пять раз выигрывал футзальную Примеру. К слову, в "Эль-Посо" нынешним летом перейдет форвард сборной Казахстана Тайнан.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!