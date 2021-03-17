Испанский клуб хочет подписать форварда сборной Казахстана по футзалу и легионера из "Кайрата"

Один из ведущих испанских футзальных клубов "Эль-Посо" в летнее трансферное окно намерен пригласить в свои ряды нападающего сборной Казахстана Тайнана и бразильского универсала "Кайрата" Гадейю, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Эль-Посо" проявляет предметный интерес к игрокам, но Гадейя и Тайнан будут крайне востребованы на рынке в ближайшее время, поскольку они входят в число лучших игроков мира. У Тайнана, ныне выступающего за португальский "Спортинг", завершается контракт после этого сезона. К нему проявляют интерес множество европейских команд, в том числе из России (там он не будет легионером, поскольку является гражданином Казахстана, то есть входит в число стран ЕАЭС), но "Эль-Посо" пока наиболее настойчив по отношению к игроку. В нынешнем сезоне за "Спортинг" Тайнан забил восемь голов в 14 матчах. Также игрок отличился в недавнем матче сборной Казахстана против Беларуси, который прошел в рамках отбора к Евро-2022.

Что касается Гадейи, его изначальный переход в "Кайрат" был рассчитан на короткий период - один сезон, далее бразилец должен был перейти в "Барселону", но сейчас у каталонцев возникли существенные финансовые трудности, поэтому вариант с "Эль-Посо" становится весьма вероятным. В чемпионате Казахстана-2020/21 Гадейя сыграл за "Кайрат" 11 матчей и забил восемь мячей.

Также напомним, что в конце апреля "Кайрат" сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Бенфики".

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