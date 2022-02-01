"Где казахи, которые говорили о 10:0?" О чем думают украинские фанаты после выхода в полуфинал Евро

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал чемпионата Европы, неожиданно для многих обыграв команду Казахстана. Корреспондент Vesti.kz цитирует комментарии украинских болельщиков после окончания этой встречи. В них они пишут как непосредственно об игре, так и о дальнейшем турнирном пути своей команды.

Украинские фанаты радуются победе своей команды, при этом признавая силу казахстанской сборной. Теперь многие воодушевлены возможным противостоянием в полуфинале с российской дружиной.

"Где казахи, которые говорили о 10:0?".

"Ребята, вы просто молодцы 👏🔥 Не смогли в футболе обыграть казахов, зато сделали это в футзале 😎".

"ТАКККККК!!!! Украина 5:3 Бразилия! Слава Украине!".

"Безумный матч! 👏 Казахстан в конце посыпался…".

"К сожалению, сборная России более сильна. Не пройдут наши".

"Запас валерьянки опустошен".

"На бумаге были сильнее казахи, но наши очень удивили, красавцы. Полуфинал вообще жаркий, ибо скорее всего против России игра будет😅".

"Такая самоотдача с казахами🔥🔥🔥 настрой на игру просто супер 👏🏻".

"Честно говоря, неожиданно, респект👍".

"Очень сложная игра! Первые десять минут держались, было видно, что казахи сильнее! Но как играли, это невероятно! На последних нервах, силах! Теперь, скорее всего, в пятницу полуфинал с Россией!".

Сегодня, 1 февраля, в Нидерландах определятся еще два полуфиналиста Евро. В 22:00 сыграют команды России и Грузии, и именно в этом противостоянии станет известен следующий соперник украинцев.

В 01:00 по времени Нур-Султана выявят сильнейшего сборные Испании и Словакии. Их в полуфинале уже ждут португальцы.

4 февраля пройдут полуфинальные баталии, а 6-го числа - матч за третье место и финал турнира.

Отметим, что все матчи в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

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Фото: UEFA Futsal©️