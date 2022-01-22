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В Финляндии назвали опасное оружие сборной Казахстана перед матчем Евро-2022 по футзалу

В Финляндии назвали опасное оружие сборной Казахстана перед матчем Евро-2022 по футзалу
©Uefa.com
Новости спорта Футзал

Финский сайт Yle Sports назвал опасным предстоящий матч Евро-2022 по футзалу против сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz. В превью к игре, которая состоится в ночь с 24 на 25 января, названы наиболее опасные игроки в стане соперника.

"Казахстан менее известен Финляндии как соперник, но эта страна известна в футзальном мире. В последние годы команда добилась успеха, особенно благодаря бразильскому усилению.

Есть четыре игрока с бразильским прошлым, двое из которых являются лучшими игроками мира. Вратарь и капитан Лео Игита - лучший в мире. Через него проходят много атак. Финляндия, конечно, это знает, но и многие другие команды тоже. Его не взять под контроль, это действительно опасное оружие при атаках Казахстана. Матчи с этой страной отличаются от других игр. 

Еще одним опасным игроком является Дуглас Джуниор. Он дирижер команды, который делает наибольшую смену. Он может играть по 37-38 минут за матч. Ему нравится быть с мячом и в ритмичной игре", - пишет Yle Sports.

"Я хочу и после карьеры здесь жить". Большое интервью Игиты – об отказе сборной Бразилии, казахском языке и шансах на Евро

Напомним, что обе команды свои первые матчи группового этапа завершили ничьей. Казахстан сыграл со счетом 4:4 со Словенией, а Финляндия - со счетом 3:3 с Италией. 

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Финляндия

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