"Это моя страна, это моя жизнь". Игита признался в любви к Казахстану

Капитан и вратарь сборной Казахстана по футзалу Игита эмоционально отреагировал на выход в плей-офф чемпионата Европы-2022, проходящего в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это моя страна, это моя любовь, это моя жизнь!" - написал голкипер на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с партнерами по команде.

Напомним, на групповом этапе Евро-2022 подопечные Кака сыграли вничью со Словенией (4:4), а затем обыграли Финляндию (6:2) и Италию (4:1).

Таким образом, Казахстан вышел в плей-офф с первого места в группе. Соперником за выход в полуфинал будет команда Украины.

Казахстан потерял двух лидеров на плей-офф Евро-2022 по футзалу