Экс-тренер сборной Казахстана дал прогноз на финальный матч Евро-2022 по футзалу

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов поделился ожиданиями от финального матча Евро-2022 Португалия - Россия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 6 февраля, в Амстердаме и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

"Эти сборные давно не встречались на больших футзальных форумах. Игра россиян вызывает двоякое впечатление. Например, в полуфинале подопечные Сергея Скоровича в первой половине первого тайма с заметным преимуществом переигрывали украинцев, не давая шансов сопернику у своих ворот и создавая немало моментов у ворот Ципуна. Но потом, после того как наставник Украины Александр Косенко перешел на игру с пятым полевым, у ворот Путилова стали возникать голевые моменты как в первом, так и во втором таймах. Да и явно против некоторых вариантов расстановки украинцев при игре 5 на 4 было недопонимание у игроков обороны России. Но и еще во втором тайме россияне не могли долго контролировать мяч, и инициатива перешла к украинцам.

Португальцы где-то по схожему сценарию с чемпионатом мира выходят в финал. Вновь, проигрывая испанцам, подопечные Жоржа Браза внешне спокойно сравняли счет, а потом и вырвали победу. Блистает главное молодое дарование мира Зики, забивший два мяча. Игра португальцев очень вариативна. Думаю, встречаются две равные команды, и результат во многом будет определен тем, как себя проявят лидеры команд. Мне кажется, что матч закончится в основное время вничью", - приводит слова Муканова Legalbet.

6 февраля в матче за третье место встретятся Испания - Украина.

Напомним, что сборная Казахстана выбыла из континентального турнира на стадии 1/4 финала, проиграв украинцам.