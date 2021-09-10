АФК "Кайрат" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана перед Лигой чемпионов

АФК "Кайрат" подписал контракт с Туреханом Досовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным пресс-службы алматинского клуба, соглашение рассчитано на два года.

Игрок сборной Казахстана по футзалу прошлый сезон провел в команде "Байтерек". До этого играл за "Актобе" и "Инжу".

Напомним, что "Кайрат" ожидает участие в основном раунде Лиги чемпионов, где также выступит "Атырау". Игры этой стадии пройдут с 26 по 31 октября. С соперниками казахстанских команд можно ознакомиться здесь.

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