АФК "Кайрат" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана перед Лигой чемпионов

АФК "Кайрат" подписал контракт с Туреханом Досовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным пресс-службы алматинского клуба, соглашение рассчитано на два года.
Игрок сборной Казахстана по футзалу прошлый сезон провел в команде "Байтерек". До этого играл за "Актобе" и "Инжу".
Напомним, что "Кайрат" ожидает участие в основном раунде Лиги чемпионов, где также выступит "Атырау". Игры этой стадии пройдут с 26 по 31 октября. С соперниками казахстанских команд можно ознакомиться здесь.
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