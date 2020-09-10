Лидер сборной Казахстана по футзалу завоевал трофей в дебютном матче за новый клуб

"Норильский никель"
уступил в гостях "Газпром-Югре"
со счетом 1:2 в ответном матче финала Кубка России, но завоевал трофей по сумме двух встреч.
В составе "Газпром-Югры" голы забили Николай Шистеров и Иван Чишкала. У "Норильского никеля" отличился Владислав Шаяхметов.
В этом матче в составе гостей дебютировал новичок - защитник сборной Казахстана по футзалу Лео
. Официально о переходе игрока "Норильский никель" объявил
5 сентября.
Напомним, первая игра на площадке норильского клуба завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, "Норильский никель" завоевал трофей за счет гола на чужой площадке.
Кубок России по мини-футболу проводится с 1991 года, "Норильский никель" впервые в своей истории завоевал этот трофей.
"Норильский никель" - пятая команда в карьере Лео. До этого защитник выступал в клубах "Тубарао-футзал" (2008), "Адэафи" (2009), "Кайрат" (2009-2016 и 2017/18) и "Спортинг" (2016/17 и 2018-2020).
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне