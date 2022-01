"2:0 в пользу Теему Пукки" и "европейская Бразилия". Реакция финских фанатов на разгром от сборной Казахстана

Многие болельщики и любители футзала были воодушевлены матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Казахстана и Финляндией (6:2). Корреспондент Vesti.kz собрал интересные комментарии пользователей сети о результате встречи, а некоторые из них были написаны финскими фанатами.

Сразу же после игры официальный аккаунт UEFA Futsal в твиттере запустил голосование на тему "Это лучшая игра на данный момент?". И к текущей минуте 51,6 процента респондентов считают, что это именно так. Болельщикам действительно понравился этот зубодробительный матч, в котором далеко не все было понятно сразу.

😎 Best game so far?#FutsalEURO