"2:0 в пользу Теему Пукки" и "европейская Бразилия". Реакция финских фанатов на разгром от сборной Казахстана

Многие болельщики и любители футзала были воодушевлены матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Казахстана и Финляндией (6:2). Корреспондент Vesti.kz собрал интересные комментарии пользователей сети о результате встречи, а некоторые из них были написаны финскими фанатами.

Сразу же после игры официальный аккаунт UEFA Futsal в твиттере запустил голосование на тему "Это лучшая игра на данный момент?". И к текущей минуте 51,6 процента респондентов считают, что это именно так. Болельщикам действительно понравился этот зубодробительный матч, в котором далеко не все было понятно сразу.

😎 Best game so far?#FutsalEURO — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 24, 2022

Интересный комментарий написал зритель из Болгарии Красимир, который случайно наткнулся на трансляцию игры по телевидению: "Рандомно попал на матч по футзалу во время просмотра ТВ. Игра между Казахстаном и Финляндией. В сборной Казахстана играют четыре бразильца, а еще из этой страны их тренер. В этой стране развиваются все виды спорта", - заключил он.

Другой пользователь по имени Артит тоже подметил тему натурализации бразильских игроков, назвав команду Казахстана "европейской Бразилией". Необычно. Изредка так называют Португалию, но здесь никнейм достался казахстанской дружине.

Финские фанаты, разумеется, были недовольны результатом. Но даже среди них нашелся тот болельщик, кто увидел в игре позитивные моменты: "Цифры на табло не отражают всей правды. Отличная игра от Финляндии. В пятницу очень возможна победа и продолжение пути на Евро", - написал Теро.

Раздосадован был другой финский поклонник, который высказывал недовольство в Instagram-аккаунте скандинавской сборной. Он был настолько недоволен, что не ленился отвечать казахстанским болельщикам, которых, как всегда, было немало "на территории врага".

"Было 2:0 в пользу Теему Пукки против настоящей сборной Казахстана, не против Бразилии", - написал он. Это была отсылка к матчу футбольных сборных, который прошел в октябре 2021 года в столице Казахстана. Тогда финны одержали победу со счетом 2:0 благодаря дублю своего лидера.

Напомним, что сборная Казахстана одержала первую победу на текущем чемпионате Европы. По ходу встречи финны дважды выходили вперед, но в итоге казахстанцам удалось перевернуть игру. В составе победителей точными ударами отметились Биржан Оразов (дубль), Арнольд Кнауб (дубль), Игита и Азат Валиуллин.

Последний матч в группе В подопечные Кака сыграют 28 января против команды Италии. Отметим, что первенство проходит в Нидерландах.

"Это Казахстан!". Игита высказался о своем невероятном голе и оценил шансы команд в группе на Евро

Фото: UEFA Futsal©️