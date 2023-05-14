Власти Саудовской Аравии закрыли глаза на нарушения девушки Роналду

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес избежала проблем со стороны властей Саудовской Аравии после публикации фотографий в полуобнаженном виде, передают Vesti.kz.

Звездная пара переехала на Ближний Восток после перехода Роналду в "Аль-Наср" из Саудовской профессиональной лиги в декабре 2022 года.

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" Роналду платят невероятные 200 миллионов евро в год, а иконы футбола и его избранницы даже сделали несколько культурных исключений.

Сначала власти Саудовской Аравии разрешили Криштиану и Джорджине жить вместе, несмотря на строгие законы, запрещающие сожительство без брака.

И похоже, что руководство страны закрыло глаза ее последний пост в Instagram. Чуть меньше недели назад она опубликовала серию фотографий в бикини у бассейна. Законодательство Саудовской Аравии запрещает размещать в социальных сетях изображения в обнаженном или полуобнаженном виде. Он также запрещает выставлять напоказ обтягивающую, прозрачную одежду и одежду с декольте.

В ее публикации отмечено местоположение "Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия". Пост собрал более 5 миллионов лайков и 26 тысяч комментариев.

Родригес состоит в отношениях с Роналду с 2017 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка Роналду от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.

38-летний Роналду с начала 2023 года выступает за "Аль-Наср". Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе, подписав контракт саудовцами на 200 миллионов евро в год.

На Джорджину в Instagram подписаны свыше 49 миллионов пользователей. Она нередко радует подписчиков обворожительными публикациями.

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