Девушка Роналду предстала в откровенном купальнике

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала откровенные фотографии в купальнике, сообщает корреспондент Vesti.kz. Спутница португальца провела время у бассейна.

"Каждое небо имеет свой оттенок 💙", - написала она под побликацией в Instagram.

Напомним, Родригес состоит в отношениях с Роналду с 2017 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка Роналду от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.

38-летний Роналду с начала 2023 года выступает за "Аль-Наср". Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе, подписав контракт саудовцами на 200 миллионов евро в год.

Отметим, что на Джорджину в Instagram подписаны свыше 49 миллионов пользователей. Она нередко радует подписчиков обворожительными публикациями.

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