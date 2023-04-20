Роналду накрасил ногти на ногах. Зачем?

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился фотографией в соцсетях, на которой он в сауне восстанавливается после своих тренировок и матчей, передают Vesti.kz.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что ногти на ногах у футболиста были выкрашены в черный цвет.

Один фанат написал:

"Я что-то пропустил или все остальные пропустили. Роналду накрасил ногти на ногах?"

Другой добавил:

"Все, что я знаю, это то, что спортсмены, которые занимаются ММА, обычно красят ногти на ногах, чтобы защитить их от расслоения и грибка.

Ранее стало известно, что Роналду обменял свой Porsche на номер солистки Pussycat Dolls. Еще португалец показал непристойный жест после слов о Месси.

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