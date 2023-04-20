Роналду обменял свой Porsche на номер солистки Pussycat Dolls

Бывший массажист "Манчестер Юнайтед" Род Торнли заявил, что купил Porsche у Криштиану Роналду за полцены. Взамен Торнли достал для португальской суперзвезды номера телефонов бывших звезд X-Factor, передают Vesti.kz.

Подробно о случае бывший сотрудник МЮ рассказал в YouTube-подкасте Under The Cosh.

"Была ночь перед игрой, мы были в отеле. Роналду лежал на моей кровати, а я растираю ему ноги. По телевизору показывают шоу X-Factor. "Кто эта девушка?" - спросил он. А это была Данни Миноуг (певица, младшая сестра Кайли Миноуг). "Можешь найти мне ее номер?" А я чертов массажист "Манчестер Юнайтед". Как я добуду ее номер? На самом деле я человек со связями, и через четыре или пять дней номер Данни Миноуг в моем телефоне", - сказал Торнли.

Однако отношения у них не сложились. Несколько месяцев спустя Роналду увидел еще одну звезду X-Factor и снова попросил Торнли раздобыть номер телефона. На этот раз это была Кимберли Уайатт, американская певица, танцовщица, больше всего известная как бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls.

"Я сказал: "А что мне с этого?" Роналду ответил: "Хорошо, тебе нужна моя машина?" У него был кабриолет Porsche Carrera. Он добавил: "Когда я перейду в "Реал Мадрид", я продам тебе свою машину за полцены", и я согласился. Мне потребовалось около 10 минут, чтобы получить ее номер, и я передал его ему", - поделился бывший массажист клуба.

Перед уходом Роналду из МЮ массажист напомнил игроку об уговоре, а затем Торнли неплохо заработал, продав машину по ее первоначальной цене.

"Наступает конец сезона. "Помнишь нашу сделку?" Он говорит: "Да". Я дал ему 30 000 фунтов стерлингов за машину, которая стоит 60 000 фунтов стерлингов. На следующий же день я продал ее за 60 000 фунтов стерлингов", - заключил Род Торнли.

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